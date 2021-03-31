內房禹洲（1628）近日股價大挫，上周發盈警後，遭大行唱淡，目標價降至1.5元，即使主席斥逾300萬場內增持股份，亦無阻股價由3元水平至現時於2.2元至2.5元間爭持，今日最新更下滑8.7%，報2.3元。

市場現時擔憂禹洲財務及治理狀況，據悉禹洲指審計師在項目並表方面的謹慎操作，影響去年毛利率，又稱對短期債務有計畫和資金準備，嘗試安撫市場。公司境外美元債周三早段大幅反彈，股價卻大跌。

《彭博》引述知情人士表示，禹洲集團CFO邱於賡在業績會上表示，審計師並表要求比較嚴謹，協商決定將部分禹洲認為可以並表的項目，放在聯營合營公司裡，最終利潤比較高的項目未能並表，影響了最終毛利率。

據悉邱於賡表示，一年內到期的債務，公司已經有融資計畫和資金準備，而5月份到期、票息7.9%美元債的兌付資金已經在相關賬戶上。據指債券存續餘額約3.5億美元，禹洲集團未有立即回覆該社查詢。

禹州集團昨日公佈2020年業績，淨利潤按年縮水97%，至1.17億元人民幣，與此前預告一致；全年營收腰斬至104億元，更低於上半年的140億元，毛利率僅有約4.6%。其美元債聞業績即大跌，其中2027年1月到期的美元債每1美元面值買價一度下跌近4美分。彭博行業研究的分析師Daniel Fan表示，如果把禹洲全年營收跟上半年營收作比較，「你會發現下半年營收是負的。這意味著他們上半年營收可能需要修訂，這也引起了市場對其財務報表質量的擔憂。」

禹洲集團上周已發布盈警，指疫情影響項目交付以及部分地區的房地產調控等因素，導致利潤下滑，穆迪隨即將禹洲企業家族評級從Ba3下調至B1，稱該公司嚴重依賴合營聯營公司的銷售，使公司透明度打了折扣。這些動作引發了市場對其股債的一輪恐慌式拋售，美元債和股票上周五單日跌幅均超過10%。

昨日禹洲業績會，據悉管理層對投資者表示，未來會繼續提升新增土儲的權益，努力提高並表比例，而2021年的毛利率目標將在20%左右。而對於市場最關心的房企「三條紅線」問題，一位知情人士引述管理層稱，公司淨負債率和現金短債比已經符合「三條紅線」要求，力爭在2021年底將剔除預收賬款的資產負債率也降低到70%以下，以符合要求。

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