業績高峰期，每日有過百家上市公司派發成績表，齋望標題都要花一段時間，逐隻睇晒幾乎是不可能的任務，要在眾多股份中突圍而出，吸引資金入場，上市公司一定要諗下計，昨日放榜的現代牙科（3600），明顯有花心思，博炒味濃。

現代牙科主要產銷義齒器材，最新公佈全年成績表，特意列出去年下半年的業績，與上一年度比較，以突顯其復甦力度。期內收益升7%，EBITDA比率大幅擴闊近10個百分點，核心業務溢利大升1.79倍至2.1億元，與整年2.24億元比較，佔比超過九成，下半年回勇勢頭之勁可想而知。

點解動力咁強？公司解釋，疫情加快了行業整合，利好龍頭企業，以及下半年把握到上半年被抑制的產品及服務需求，帶動全年核心業務溢利扭轉上半年倒退局面，錄得36.9%增長。另一亮點在於派息，末期息派7仙，較上一年度總派息還要多32%，亦為歷來新高，股息率近4厘。從圖表出發，盈喜炒上後一直在高位徘徊，下方支持區在1.7元，上方阻力約2元，如能向上突破框框，一片美好光景就在眼前。

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