外媒報道，華為首席財務官孟晚舟的律師對加拿大法院稱，美國就欺詐問題引渡她的要求，是在非法主張域外管轄權，違反國際法。

《彭博》報道，在庭審中，孟晚舟辯護律師Gib van Ert對法官指，「據我們所知，法院受理的案件中沒有一例要面對與國際法相抵觸的請求。」

這宗備受矚目的訴訟是美國、中國和加拿大之間嚴重外交危機的核心。華為創始人長女孟晚舟於2018年12月在溫哥華機場被捕。美國當局以欺詐罪為由尋求引渡孟晚舟，指控她誤導銀行，處理違反美國貿易制裁的交易。

美國立案的其中一個理據是，孟晚舟與滙豐銀行家2013年8月於香港一餐廳的會面。根據美國的起訴書，她的PowerPoint就華為在伊朗的業務作出失實陳述，導致滙豐面臨違反制裁的風險。孟晚舟否認相關指控。

Van Ert稱，由於孟晚舟是中國公民，而且會面地點為香港，因此此事超出了美國法律的管轄範圍，「如果那天有任何事違法，那也是中國的事，即事件發生地的事」，並指美國違反國際法的基本原則，若加拿大協助美國，也將違反國際法。

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