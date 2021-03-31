發展商搶復活節檔期，新盤市場展開一輪新攻勢。富豪酒店集團(078)發展的西營盤單幢項目尚瓏，今日公佈定價。項目首批50伙，平均折實呎價30,299元，較恒地(012)去年9月開賣同區藝里坊‧2號平均呎價27,620元，高出近一成，創下西營盤新盤首批呎價新高紀錄。

發展商今日公佈尚瓏定價，首批50伙，扣除即供付款樓價獲16%折扣，折實價由688.1萬至1355.8萬元，呎價27,972至31,626元。單位實用面積242至431方呎，其中，8伙屬開放式戶，25伙屬1房單位及17伙2房單位。尚瓏位置坐落皇后大道西160號，屬舊契重建項目，總數建有130伙。

富豪酒店國際控股執行董事范統表示，首批折實平均呎價30,299元，認為開價貼市，而且首批整個項目只有130伙，相信市場容易消化；他認為項目位置方便，約1分鐘可到地鐵站，對於項目開則以及用料有信心，睇好項目銷情。而整批單位市值約5億元。發展商同步推出30樓A室連天台特色戶招標，范氏指， 項目只有11個特色戶，是次推出單位招標，意向價參考同區同類特色單位，表示近期成交呎價約4萬元。范統續指，項目明日起開示位及收票，將於復活節假期後推出銷售安排，維持4月內開售。對於近日有另一單幢新盤在開價後煞停推盤，范表示不清楚行家推盤細節，惟對自己的項目有信心。

自港島綫伸延至西區後，近年西營盤多個新盤推售，恒基地產的藝里坊‧2號，去年9月推出，首批單位平均折扣呎價27,620元，萬科香港同區的15 Western Street，首批平均呎價27,919元。中原地產西半山首席營業董事李巍認為，項目定價吸引，根據最新統計數字，中西區居民平均月收入4.09萬元，區內有不少具有實力的買家，承接力強。租金回報方面，同區每呎租金大約80元，租金回報約3.2厘。美聯物業港島區董事李頌賢表示，西區3月份錄近70宗成交，平均成交呎價約2.4萬元，個別同類二手呎價達3萬元。租務市場，高峰期呎租最高見90元，近期呎租徘徊在75至85元，認為項目可以吸引分支家庭以及投資者入市。

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