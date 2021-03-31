港府自1997年6月與新地（0016）簽訂協議，訂明於馬灣島發展各項物業，而新地於2008年建成名為「挪亞方舟」的主題公園，即馬灣公園第一期。然而由於當年並未定明第二期項目的落實年期及細節，故一直未有進展。最新新地與港府就第二期發展達成共識，同意集中保育、修復和翻新馬灣舊村，並將會在批地日期起計三年內建成。

根據資料顯示，協議提到馬灣的舊村屋會翻新作藝術村，提供藝術工作室、工作坊、零售、以及餐飲地方。歷史遺跡，包括天后廟、九龍關紀念碑和碑石、以及「梅蔚」石刻，均會被保育。新地最多可以動用5,735萬元作興建馬灣公園第二期。該5,735萬元是馬灣公園發展的開支上限10.3148億元中未動用餘額。新鴻基將自行承擔所有超出5,735萬元的第二期建築費。同時，新地已付還政府一共3.4051億元的利息。

此外，馬灣公園有限公司的董事會人數將擴大至十人，其中五位成員須由政府提名。由政府提名的董事的職責包括監察馬灣公園的表現、確保馬灣公園妥善營運並履行其職責，而新地將注入2,100萬元到儲備金，供維修、保養及改善馬灣公園之用。

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