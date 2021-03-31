隨着疫苗供港，市場普遍預期經濟將穩步復蘇，帶動工商物業交投回升。美聯最新數據指，今年首季50大指標甲廈錄約36宗成交，按年反彈2.6倍，惟與2017至2018年市況高峯期仍有一段距離。

美聯工商舖數據顯示，50大指標甲廈首季錄得約36宗買賣，較去年同期10宗，急升2.6倍；並較去年第4季的25宗增約44%。按地區劃分，首季以九龍區成交量佔最多，期內錄得24宗；而新界及港島區則分別錄得7宗及5宗買賣。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，政府於去年底撤銷工商物業辣稅，加上疫苗接種計劃開展，市場憧憬經濟復蘇，相信市場最差時刻已過。翁鴻祥續指，由於去年低基數關係，導致今年首季有大幅反彈迹象，惟相比高峯期如2017年同期錄得102宗成交、2018年同期則約77宗，首季數字只及當年不足一半；預料短期內寫字樓交投仍會於現有水平徘徊，並須待兩地通關才會再度上升。

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