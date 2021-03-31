●恒大（3333）副主席兼總裁夏海鈞場外以每股平均價12.53元，買入恒大3,990萬股，涉資近5億元，持股由零升至0.31%。

●康方生物（9926）公佈截至去年底全年業績，經調整虧損按年擴大2.14倍，至7.47億元人民幣。公司預計今年在中國獲得治療至少經過二線系統化療復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤的派安普利（AK105，PD-1）新藥申請批准、於上半年提交治療三線鼻咽癌的派安普利（AK105，PD-1）新藥申請，並於2021年提交治療一線鱗狀非小細胞肺癌的派安普利（AK105，PD-1）新藥申請，預期下半年提交治療二線╱ 三線宮頸癌的Cadonilimab（AK104, PD-1/CTLA-4）的新藥申請。

●阜博（3738）公佈截至去年底全年業績，經調整EBITDA（Non-IFRS）轉虧為盈，錄2,033.6萬元，去年同期為虧損988.9萬元；收入按年升1.34倍，至3.4億元。

人事任命

●大家樂（341）宣佈，委任梁可婷為行政總裁（香港），由4月1日起生效，負責集團在香港的整體業務管理及長遠發展策略，涵蓋速食餐飲、休閒餐飲及機構飲食範疇，並向集團首席執行官羅德承匯報。梁可婷現為大家樂集團行政總裁（速食餐飲），在零售及快速消費品行業擁有超過25年經驗。

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