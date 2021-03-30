立即參加【美股災後反擊戰】網上課程—第一課

炒美股的你，還好嗎？3月份納指最低見過12,397，至於大家一直深愛的契媽Cathie Wood，旗下ARKK，由2月份最高160美元，至3月最慘烈時跌至約106美元。本來大家寄予厚望的中概股，至月底更遭血洗。要斬手指，腳踏實地打工嗎？

踏入4月，蘋果財經investMAN與大家一起重整旗鼓，找來資深投資者莫家強（Alex Mok）舉辦【美股災後反擊戰】網上課程。課程一共三課，現已開放報名第一課。第二、第三課詳情及報名方法，將於4月7日公佈。

莫家強簡介：

資深投資者期權及美股課程導師，擅於以電腦程式篩選股票，並配合期權策略進行部署。

第一課內容簡介：要能夠避免於股災中輸大錢，才會有反擊的本錢

-輸錢純粹因為估錯事？了解大部份投資者於股災中輸大錢的真正原因。

-以為衍生工具就一定高風險？或者你就因此錯過了避免於股災輸大錢的最強武器。

-如何把握最後逃生門？避股災的最關鍵時間有那些事你應該要做。

-學習災後反擊必要兩大投資工具，期權及反向槓桿ETF的特性和基本操作。

第二、三課：熊三至牛一做好每一步，為下個牛市週期打好賺大錢基礎

-不要被「熊市」兩個字嚇怕，認識牛熊市的各自特性。

-避到股災就有後福，熊市轉牛市的出手時機如何捕捉？

-仲睇市盈率？揀選具投資價值股票要考慮甚麼因素？

-超強免費網站Macrotrends.net 有何重要數據可讓我們提升揀股準繩度？

-反向槓桿ETF竟是反擊部署第一步的最佳工具？為甚麼你要懂得運用這種工具。

-不要做錯，如何真正運用期權為持股製造高息？

-回顧金融海嘯前後優質股票的走勢特點？破壞性創新股票仍有前景？

-Buy and Hold 優質股票有方法，獨創「樓梯」買賣系統部署分享。

【美股災後反擊戰】網上課程—第一課

日期：2021年4月6日（二）

時間：晚上7時30分至9時30分

播放平台：Facebook

費用：

第一課原價500元，早鳥優惠價350元

*於2021年4月2日晚上11時55分前可享早鳥優惠

截止報名日期：2020年4月5日（星期一）晚上11時59分

報名方法：

點擊參加【美股災後反擊戰】網上課程—第一課

細則

* 參加者必須登入Facebook，以收看課程直播及錄影。

* 參加者仍可透過 Facebook 重溫課程足本錄影。

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請留意電郵及【investMAN】FB專頁 以接收最新公告。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

查詢詳情：請於辦公時間星期一至五上午10時至晚上6時，致電 2990-7469 或電郵至 cs@nextdigital.com.hk。

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