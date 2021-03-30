2020年3月30日，絕對是香港人的大日子！人大常委會通過修改《基本法》的附件一和附件二，當中最關鍵的是立法會有40席是由選委會組成，功能組別還有30席，地區直選大幅減至20席，想必日後立法會的效率必定大幅提升！絕對可喜可賀！

這20席的組成碎片化，將香港分為10個選區，每區產生兩席，而且每個候選人都必須符合《國安法》，如果候選人被判定不符合資格，不能作出任何司法覆核。一枚有效率的橡皮圖章，總比一枚經常搞事和沒有效率的橡皮圖章來得更好！這絕對是香港向祖國融合的一大步！

至於特首選舉，也沒有甚麼值得慶賀的，即使今次對特首選委的組成也有一點改變；畢竟香港自1997年名義上回歸以來，特首選舉的結果從來都是可被預知，絲毫沒有意外。

但所謂牽一髮而動全身，由行政立法的新權力架構組成，象徵一個全新的香港！這個香港跟我們所熟悉的香港，本質上已經起了變化。

記得香港經濟學大教授張五常在《賣桔》一書中寫過，大概的意思是，如果要強制選定一個日期作為香港回歸的日子，這並非明智之舉；應用中國自由繁榮的程度，在香港普遍人都認為能夠接受的情況下，才定下回歸的日子！

「不表態的自由」已流逝

這位教授長年累月都住在大陸，想必早已親身感受了祖國的偉大，因此在24年後的今天，香港的回歸大業才算正式完成！

從今以後，我勸廣大市民不要再作一些無謂的夢想，努力賺錢，發揮香港人聰明伶俐的一面，賺夠錢好好享受這個世界才是正道！即使如此，但我還希望祝願大家成功以後，千萬不要有太大的名氣，君不見陳奕迅之流，現在慘到連adidas也不能提不能穿！據說還要賠6,000萬港元的天價違約金，真是無端白事白流血汗。

這令我想起黃霑寫過的一篇文章，當中說明不表態的自由，也是自由的一種，但這種自由已隨着時間，已經在香港或者中國大陸漸漸流逝。想起黃霑早已仙遊，張國榮人已去，假如他們仍留在香港活到此時此刻，不知這些香港的巨星們又有何感受？

今天是正式告別舊香港的日子，一切我們熟悉的俱往矣；期望在偉大香港政府的「英明」領導下，香港人能好好加油！為我們的光明前程飲杯！

藍友斑

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