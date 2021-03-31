李澤楷旗下盈科拓展獨立非執行副主席袁天凡表示，香港實施《港區國安法》或對本港銀行界造成短期輕微影響，但現時投資銀行大部分業務來自內地，加上近年內地對財富管理的需求大增，相信未來仍有大批內地資金流入香港，《港區國安法》長遠對本港銀行業務影響不大。

袁天凡出席恒生大學傳播學院訪談節目時表示，中美角力「雷聲大雨點小」，而香港在兩國角力下，應認清自身優勢及缺點，調整角色定位，「香港的前途視乎國際形勢及如何把握科技發展」。

袁天凡指出，香港無論在地域流動和社會向上流動均出現問題。他解釋，過往香港經濟活動過度集中於港島及九龍，未有善用邊境優勢，吸引內地生產力較強的人才來港。他又說，香港回歸後錯誤定位，「積極不干預（Laissez-faire）」、「小政府」原則已不合時宜，指政府應主動解決交通費昂貴的問題，以免窒礙市民流動性和本港生產力。

袁天凡讚賞年輕人能力高，只是未夠雄心壯志、國際視野不足，「你有夢想，便應該發一個大夢」，又引用英國大文豪狄更斯名句「那是一個最好的時代，那是一個最壞的時代」，勉勵年輕人樂觀面對香港，除了追求改變，也要學習適應社會轉變。

袁天凡為資深銀行家，畢業於美國芝加哥大學經濟系，曾在獲多利及萬國寶通擔任債券、財務主管，1988年任聯交所行政總裁。袁氏與李嘉誠稔熟，並協助李澤楷崛起。

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