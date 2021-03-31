中鐵建（1186）前晚宣佈末績，昨日股價升2%，收5.03元。績優勝預期，股息增派，大把水位在後頭。

1）2020年，中鐵建營收9,103億元人幣，增10%；純利223.93億元人幣升11%，看似普通，其實極佳。去年首3季賺148.79億元人幣，按年跌1%，第4季大賺75.14億元人幣，按年增幅高達53%。

預測PE2.4倍 PB0.23倍

2）中鐵建去年新簽合同2.55萬億元人幣，相等於去年營收2.8倍，大增27.3%，增幅亦遠高於一年的營收，為未來數年盈利增長打好基礎。2021年，預測盈利再增14%，至255.3億元人幣，預測PE僅2.4倍。過去6年，平均PE 6.6倍，現時折讓近6成半。

3）中鐵建2021年預測PB低至0.23倍，較6年平均0.79倍折讓7成。

4）中鐵建2020年末息0.23元人幣（只派末息），增10%，2021年預測派0.26元人幣，股息率6.1厘，遠高於過去6年平均的2.5厘。現時股息率高，主要是股價大跌的結果，現價較2015年高位跌去71%。

5）中鐵建現價較去年初高價8.95元低44%，同類股中交建（1800）與中鐵（390）平均只低22%。中鐵建業績勝同業，股價卻跌凸。

＊中鐵建現價5.03元，目標價8.95元，潛在升幅78%。瑞信睇12.58元，中銀國際睇10.18元。

同場加映：華電國際（1071）前晚宣佈末績，昨日股價彈升7%，收2.4元。去年純利41.67億元人幣，增23%；公司本月3日已發業績快報，賺42.04億元人幣，業績並無重大出入。特別的是，在EPS（0.33元人幣）增長14%的情况下，派末息0.25元人幣，大增56%。股價昨日升後，股息率仍高達12.3厘。

華電往績PE 5.3倍，除息後理論價PE 4.7倍。假設新年度盈利增長8%，PE將降至4.4倍，仍然偏低。目標價重溫：2.9元。中信證券睇3.85元，中金睇3.21元。

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