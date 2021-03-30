編輯開題「中美關係拆局」。經典擘面過後，其實都無啥好拆，盲都看到是殘局、爛局甚至是死局。事到如今，歐美班洋鬼子們被這些不可理喻的人嚇儍了、看呆了後，也沒甚麼好談了。談的用意是軟攻，既然不行就自然硬來，即動口無用便動手，或古語「敬酒唔飲飲罰酒」之意。歐盟隨即將中歐投資拉倒，美國亦隨即啟動DQ中概股。

顯而易見，美歐的策略已由之前的各有各打轉為聯手行動，而美國所針對的領域，亦由之前只限於5G、晶片等尖端科技範疇擴展到金融甚至經濟。歐美竟敢打經濟戰？可以一天不靠大陸嗎？的確，之前的答案一路都是「不行」，尤在去年西方疫情失控要lockdown時，更要大量從大陸進口防疫物資，令大陸連帶本港的出口增長一時無兩。

不過隨着疫苗廣泛接種，實際上有無效一回事，但起碼已夠膽解封各類經濟活動，看到的是大陸製造業PMI仍徘徊50之盛衰分界的同時，歐美的已升到60甚至更高。最終去中國化的程度幾高不知，但起碼見到歐美近期的生產已如火如荼。論經濟前景，不是看現狀而要觀動態。論方向，生產外判走回頭路，無論取態和數據都清晰見到。

夫戰，譬如就台灣來打一鋪講吧，如果不出核武，其實雙方都無必勝把握；若出，則各方皆必輸。以不打無把握的仗為原則，對歐美而言，打經濟、金融是聰明的一着，因為目前見到的贏面大，而從近十幾年的對華投資、進口漸減而大陸經濟增長跌所見，歷史數據也能確認這較大的贏面。至於美國主打的金融戰，則毫無疑問是贏硬的了。

由此可見，歐美在打尖端科技、金融上將必勝，打經濟贏面大，打真軍則難料下，遑論世界大戰，縱局部區域戰爭亦機會不大。觀乎北韓的「飛行物」只亂射落其領海，大陸更沒啥射入台海，可見大陸縱幾不想台灣續成為美國要脅的棋子，亦不想打真軍。

羅家聰

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