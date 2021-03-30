疫情持續超過15個月，保守估計全球最少要有超過一半人注射疫苗，才開始減少病毒在全球蔓延，預計需要一、兩年，所以經濟復蘇看來還要一段很長時間。疫情令「宅經濟」冒起，電子產品需求增加， 同時令晶片短缺問題日益嚴重，有業界指情況可能是20年來最嚴重，而對上一次晶片短缺要追溯到1999年。

早前智能手機生產商三星表示，因為全球晶片供應不足，原本預計每年秋季推出的Galaxy Note系列可能會順延至明年才推出；小米和Oppo亦因為Qualcomm晶片短缺，需要轉向MediaTek尋求供應。近日市場流傳，部份智能手機及電腦生產商已通知銷售渠道，未來幾個月產品供應可能會短缺，價格亦可能會上升，惟智能手機和電腦供應鏈斷裂，其實只是全球晶片短缺問題的冰山一角。

汽車生產商也紛紛警告因為晶片供應問題，可能會影響生產線，早前保時捷、本田汽車、通用汽車及現代汽車等生產線便因此需停產一星期或以上。現時大部份汽車都需晶片作為控制和監察汽車不同的部份，但是他們所需要的晶片並非最高端，而且汽車晶片需求數量相比智能手機，只佔全球一成左右，所以晶片生產商都集中生產智能手機晶片，汽車用晶片的優先次序放得較後，造成今次晶片問題影響了汽車生產。

漫長的疫情影響了全球秩序，不過有危亦有機，如何在疫情的巨浪中找尋生機，是企業營運者未來一大挑戰。

方保僑

香港資訊科技商會榮譽會長