中國處理新疆棉事件引起全球企業反感，更令各國品牌意識到要在習近平治下的中國做生意，必須對人權或敏感的政治話題噤聲。中國歐盟商會主席Joerg Wuttke接受《彭博》訪問時直言，應對中國的最佳策略就是置之不理，保持低調，等待這批鬥抵制潮過去。

他形容當前情況對企業非常複雜，一方面中國市場去年挽救了很多公司，但另一方面又要承受着這類政府壓力，「新疆事件是一件無贏家的情況。」

外國企業必須與中國有良好關係才能在這市場發展，尤其香港金融市場暢旺，IPO今年至今引來110億美元資金，而SPAC上市方案亦如箭在弦。《彭博》報道引用浸大學者高敬文教授的評論，強調像香港愛國者治港的新政制，以及新疆棉事件，正正反映中國一種偏執狂的焦慮，往往強硬背後都顯示出其不安的弱勢，「這令人十分擔憂，因為當你失去安全感，就會採取指向他人的危機決定和行動，這對所有企業和國家都不利。」

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