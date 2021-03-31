長和系資深顧問李嘉誠私人投資旗艦維港投資（Horizons Ventures），領投氫能飛機初創企ZeroAvia融資，成功籌集2,500萬美元（約1.16億港元），並吸引英航母企國際航空集團入股。

其餘投資者包括微軟創辦人Bill Gates有份創立的Breakthrough Energy Ventures、石油公司蜆殼旗下的Shell Ventures、Summa Equity、SYSTEMIQ等，完成後共募得私人投資逾5,500萬美元，而自成立以來總集資達7,500萬美元。

ZeroAvia研發的氫能機是使用燃料電池，透過氧進行氧化還原反應，把燃料中的化學能轉換成電能，達至零碳排放。該公司提供全球首個商用氫能零排放飛機驅動方案，迄今已成功完成12次6座小型機的試飛。

據了解，維港創辦人周凱旋表示，急不及待想試飛。

研50座以上零排放飛機

ZeroAvia完成今輪融資後，可展開研發整架2MW（兆瓦）氫能傳動的區域客機項目，將加快50座以上的更大型氫能引擎發展，資金亦用於支援現有商務航空採用零排放科技。

ZeroAvia創辦人兼首席執行官Val Miftakhov表示，是次新融資有助加快把零排放方案應用於更大型區域客機，並邁向商業化規模，又指大部份航空公司準備好走向零排放，期望這項科技能廣泛採用。

維港投資Patrick Poon就指，乘搭燃油航機對環境帶來負荷，為航運業尋找替代方案刻不容緩，深信ZeroAvia為航空市場邁向更潔淨之路，提供了真正可行的解決方法。

氫能機最快2024年運作

ZeroAvia預期最快2024年讓其氫能傳動技術投入市場。氫能飛機方案將針對幾個市場，開始時會集中500英里及10至20座載客機、貨運、農業飛機等；注入新資金後，將於2026年進入50座以上的商用機領域，2030年則可擴至驅動一架100座窄體客機。

維港指，數十年來，以氫氣作為取代石化燃料的革新可能停滯不前。1960年代，通用汽車試造首架氫能驅動的車，但由於高成本和其複雜性，曾經以氫能作新經濟主軸的嘗試，都未能發展。

而航空業佔整體運輸排放逾12%，預計至2050年會翻一倍；而航機在高空排放，其影響其實是地面排放的2至4倍，上述氫能飛機能助除碳。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略