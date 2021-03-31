玩Clubhouse已經一段時間。似乎最近Clubhouse已經有點跌勢，人少了，用戶的活躍程度也退了。不過未有退的，似乎是各大小社交媒體App對打造一個自己版本Clubhouse的熱情。

其實一早已經有傳聞說，Twitter與facebook兩個傳統的社交媒體有興趣建立自己版本的Clubhouse。而Twitter版本的，叫做Spaces，已有用戶可以試用。而且如果你找到其他人的Space，你更可以撞入去一起傾談。Telegram也推出了自己版本的Clubhouse，叫Voice Chat 2.0。

而最新一個說要推出自己的Social Audio功能的，叫LinkedIn。

最初我見到Clubhouse時，我還以為最終Microsoft會收購了它，因為Microsoft的B2B服務已經很全面。所以聽到LinkedIn想造一個Clubhouse出來，是有點驚訝的。當然，可能當Clubhouse推出收費節目功能時，Microsoft睇定再買可能都未遲。

既然Clubhouse的熱度都退減了，為何大家都仍想有自己的版本呢？雖然現在好像少了人玩Clubhouse，或者大家留在這App的時間平均都短了。但如果有好的節目，並有預告的話，應該也能吸引用戶。而且Social Audio一般都能engage用戶一段不短的時間。很多時如果是個別專題的房間，一進去就留15至30分鐘，也是很正常的事情。能持續令用戶參與及互動這麼久，似乎是其他App未必做得到的。

於是大家都寄望在Social Audio這個新興的玩意上。Twitter似乎差不多可以推出；Facebook也有其計劃如何開發；不知道Clubhouse會如何應對呢？

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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