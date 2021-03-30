【本報訊】金管局發佈《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，稱零售銀行去年整體稅前經營溢利下跌29.4%，資產回報由2019年的1.19%下降至0.77%。該局解釋，盈利下跌主因是淨利息收入減少並超出非利息收入的輕微增長。去年下半年零售銀行的淨息差則跌至1.01%。

家庭負債比率顯著上升

報告指出，全球低利率環境很可能會持續，並繼續不利銀行的淨息差表現，銀行業的盈利前景仍將充滿挑戰；基於圍繞疫苗的分配及功效仍存在相當大的不確定因素，經濟復蘇的走勢仍極不明朗，上述風險因素近期內將繼續影響銀行業的貸款質素及盈利。

提到本港住宅物業市場，報告指由於家庭收入減少，置業負擔能力進一步趨緊。去年第四季的樓價與收入比率攀升至19.3，比起1997年的峯值高4.7。

金管局高級助理總裁劉應彬在《匯思》拆解指，香港經濟名義本地生產總值去年跌5.4%，即使家庭債務增長同期放緩至5.5%，仍推高家庭負債比率接近10個百分點。

目前香港家庭負債的最大組成部份是住宅按揭貸款（68%）及其他私人用途貸款（27%），而信用卡墊款只佔很小部份（5%）。劉應彬指，由於用於置業或投資的貸款會以相關資產作為抵押，銀行的信貸風險減少；香港大部份家庭貸款屬於投資相關的有抵押貸款，故經濟下行為香港銀行帶來的信貸風險相對較低。