【本報訊】中銀香港（2388）公佈，去年股東應佔溢利為264.87億元，按年降18%，每股盈利2.5元，擬派末期息每股0.795元，較前年0.992元少20%，全年股息每股1.242元，按年下跌19%。

中行農行不良貸款升

集團去年提取減值準備前淨經營收入按年跌7%，至544.7億元，其中淨利息收入347.38億元，按年跌14.3%，主要由於淨息差收窄。至去年底，普通股權一級資本比率為17.75%，較前年底降0.01個百分點。

財務總監隋洋表示，預期低息環境仍將維持，對銀行淨息差仍有一定壓力。派息水平方面，她指主要視乎監管機構的要求及意見，現時無意改變派息比率介乎40%至60%之間的計劃。

母公司中行（3988），去年股東應佔溢利為1,928.7億元（人民幣．下同），按年增長3%，每股盈利0.61元，每股派息0.197元，按年增3%。資產質素方面，去年底不良貸款總額2,072.73億元，按年增加290.38億元；不良貸款率惡化11點子至1.46%。中行新任行長劉金指，經濟復蘇過程中的風險，可能會令不良貸款指標重新反彈，惟該行上季資產質素已見改善。

至於農行（1288），去年股東應佔溢利2,159.25億元，每股派息0.1851元，均按年增約2%，不良貸款餘額2,371.13億元，較2019年底增加499.03億元，不良貸款率1.57%，較2019年底升0.17個百分點。農行行長張青松表示，新冠疫情和去年市場利率改革令淨息差受壓，預料今年資產端利率仍然較低，而未來競爭將會日趨激烈，預料銀行業利差收入、盈利水平將繼續承壓。

中銀香港昨收報28.45%，升0.8%，中行及農行H股收報2.92元及3.11元，跌1%及2.8%。