今日掛牌的三隻新股，兩隻「潛水」，百融雲（6608）及盈滙企業（2195）由今早一開市已經分別低開7.4%及28.6%，收市進一步下跌，分別收報26.7元跌16%，及0.33元跌41%。

百融雲首日掛牌，現報27.2元，較招股價31.8元跌14.4%，以每手500股計，不計手續費，每手要蝕2,300元。成為自雅居樂雅生活2018年2月上市首日下跌23%以來，香港超5億美元IPO首日上市最差表現。百融雲今早一開市已經較招股價挫7.39%，而暗盤昨日於富途曾見32.1元，但快速轉跌。收盤跌7.7%。百融雲招股時氣氛熾熱，孖展逾293億元，超額認購73.4倍。

百融雲上市融資5.07億美元前，由於北京擔心其估值過高而加大打擊力度，科技股遭到廣泛拋售，投資者對最近上市的眾多科技類股票反應冷淡。

另一隻新股盈滙企業，現報0.34元，較招股價0.56元跌近4成，以每手5000股計，不計手續費，每手要蝕1100元。盈滙企業今早開報0.4元，較招股價挫逾28%，而昨日於富途暗盤交易場，盈滙企業收報0.45元，較招股價0.56元低19.6%，一手帳面蝕550元

至於美佳音（6939）現報1.31元，較招股價升近4%，以每手2000股計，賺100元。

近日上市的半新股股價都潛水多，智欣集團（2187）現報1.05元，較招股價1.5元跌3成，每手要蝕3,600元；百度（9888）現報213.8元，較招股價跌15%，每手要蝕4,075元。

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