「契媽」Cathie Wood靠矽谷創新股搵食，前老虎黨金牌基金經理Bill Hwang就靠炒中概股發達，近日更因累華爾街投行爆倉而聲名大噪。接連幾件黑天鵝事件，包括美國落實《外國公司問責法案》使觸發中概股遭血洗、霧芯科技受《煙草專賣法》致股價暴瀉、Viacom高位配股等，韓裔Bill Hwang持有的家族基金Archegos在骨牌效應下，被迫斬倉200多億美元，券商亦紛紛叫苦連天。

是次事件是繼90年代Long-Term Capital Management後的最大一次對沖基金爆倉，除了賬面看賺蝕外，或許可從華爾街的爭吵中，為市場帶來更多啟示。《彭博》引述知情人士指，全球第一梯隊投行曾決定暫時「休戰」，試圖與Bill Hwang電話會議，目的是想避免事件對銀行業造成多達25億至50億美元的損失，以及在市場引起恐慌。

怎料上周四，高盛竟搶先解除頭寸，德意志及大摩亦相繼逃生，偷步向Archegos發出違約通知以佔有抵押品，藉此控制銀行的潛在損失。野村及瑞信則因被行家「叛變」及客戶斬倉而出現重大虧損，預計損失分別達20億美元及逾10億美元，最終華爾街投行由洽商淪落互相指責。

無論事態發展如何，兩大關鍵值得市場深思。瑞信帶頭推動銀行業平穩解決Archegos問題，惜行事一盤散沙，終釀成世紀爆倉慘劇，反映投行未能共建更嚴格的防火牆。事實上，由於Bill Hwang曾涉內幕交易醜聞，高盛與他的商業往來有限，就算高盛證券業務部門嘗試為他開戶，亦被高盛合規部門（Compliance）否決，如今亦印證法規部把關的重要性，高盛可謂因了解而及早斬欖。

另一方面，被Archegos拋掉的股票不斷湧現，但外界根本上對其總持倉一無所知，隨著交易虧損接二連三地爆出，也留下了無數未解之謎。最大問題是，為何Archegos能在眾多監管機構眼底下，仍獲多間銀行冒高風險借孖展？劍指現行政策一大漏弊：對家族基金監管相當有限，這些基金偏偏利用金融衍生工具持有大量股票，又無需披露持倉。Bill Hwang早年曾涉內幕交易和試圖操縱市場，而被香港證監會「釘牌」，但不絕的負面消息仍無助他被封「財神爺」。

曾被證監批有誠信問題 與港股割席

出生於韓國的Bill Hwang，全名為Hwang Sung Kook，1982年只有18歲的他，離開首爾赴美，當時甚至不太會講英文。6年後，他畢業於加州大學柏克萊分校經濟學士，並取得卡內基美隆大學（CMU）工商管理碩士學位，曾效力百富勤及現代證券（Hyundai Securities），在後者擔任經紀人時，被鼎鼎大名的老虎基金創辦人Julian Robertson看中，1996年正式過檔老虎基金，至2000年一直擔任董事總經理，管理韓國市場的股權交易。

2000年科網泡沫爆破，使老虎基金損失嚴重，最終停業收場。當時Julian Robertson從部門中挑選出自己最欣賞的38個基金經理，並將清盤後所得的15億美元分給他們，一眾虎仔（Tiger Cub）亦靠着這筆種子投資，重展對沖基金業務。

Bill Hwang是其中一個最耀眼的虎仔，取得恩師的2,500萬美元，連同個人儲蓄，於2001年創辦老虎亞洲（Tiger Asia Management），專門在中國、日本及韓國開展股本投資，連續七年平均回報率達40.4%。2006年Julian Robertson接受傳媒訪問時形容，Bill Hwang是「我們所遇過的最佳銷售員」，稱他能將老虎引向南韓，「那時根本沒有人專注南韓市場，因此我們很快便僱用他。」

2008年4月，Bill Hwang被《機構投資者》（Institutional Investor）雜誌旗下《阿爾法》（Alpha）專刊評選為全球最賺錢對沖基金經理，排名第38位。同年他陷入投資谷底，其基金一度上漲25%，卻因雷曼兄弟破產及做空保時捷（Porsche）而蒙受巨大損失，全年虧損23%；2009年大市觸底反彈，由於過早看跌，錯過了全球股市的強力反彈，導致基金僅增長3%。2010年則增長1%，至2012年管理規模已下降至12億美元。

Bill Hwang生性大膽，最為人津津樂道的，肯定是2014年證監會將老虎亞洲「釘牌」一事。Tiger Asia及其兩名高級職員Bill Sung Kook Hwang及Raymond Park，被控於2008年12月及2009年1月對中銀（3988）及建行（939）配股消息進行沽空，違反香港禁止內幕交易的法例，以及於2009年1月操縱建設銀行股份的股價，官司糾纏超過三年後，Tiger Asia被罰款4,500萬元，4年內不得在香港買賣證券。當時審裁處指，Bill Hwang行為構成「嚴重失當行為」，並稱「無法對Bill Hwang的誠信抱有信心」。

被踢出港股後，老虎亞洲資金規模大縮水，迫使Bill Hwang東山再起。2012年老虎亞洲宣佈歸還所有外部資金，轉為家族投資辦公室並改名Archegos Capital，繼續超大槓桿率操盤策略。

父母傳教 兒「以神之名」投資

Archegos──來自《聖經》中的一個希臘單詞，解為「領頭人」，意指耶穌（Jesus）。父親為教堂牧師、母親在墨西哥擔任傳教士的Bill Hwang，本人亦是虔誠基督徒，2018年曾在富樂神學院採訪中說過，他的投資「並不全是為錢」，更是為了認識神（Know the reality of god），又指「上帝當然有長遠眼光。」

該基金資產規模在短短8年內，由2億美元炒至今年初150億美元新高，傳其名義風險敞口早已超過800億美元。不過，Bill Hwang沒有平倉落袋為安，反而繼續以高槓桿投資，結果遭遇科技股和中概股調整，使資金壓力不斷上升。最終Bill Hwang無力追加保證金，只能出售累計接近300億美元股票，使持倉股份出現史無前例的恐慌性抛售。

彭博分析指，事件對標普500指數的衝擊有限，頂多只是「雜音」，稱不上「訊號」，不會在市場引致廣泛的去槓桿賣壓。華爾街正關注會否引發骨牌效應，借出孖展的投行急於斬倉，將進一步拖累中概股股價，讓更多對沖基金出事。

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