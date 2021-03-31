市區地段供應罕有，發展商繼續收購舊樓重建，期間甚至會有競爭出現。土地審裁處最新接獲年內第四宗強拍申請，涉及申請物業估值逾1.8億元，申請人財團透過律師行申請強拍，其中未收購單位牽涉業主包括九龍建業(00034)「太子爺」兼執行董事柯沛鈞。

根據土地審裁處資料，申請強拍物業為西營盤舊樓時利樓，強拍估值1.8372億元，地段位於荔安里1、3、5號，朝光街21、22、23、24號，地段面積約為2,977方呎，現址為1幢樓高7層的商住舊樓，於1971年落成批得入伙紙，樓齡約為50年。申請人公司為Century Treasure Limited及Universal Support Limited，其公司董事為律師周明寶和侯穎承，料為代財團進行申請。相關財團目前持物業逾八成業權，餘下未收購的7個住宅單位中，九龍建業(00034)「太子爺」兼執行董事柯沛鈞持有4個，測量師估值介乎459萬至549萬元。

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