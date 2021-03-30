【本報訊】由韓裔Bill Hwang管理的美股基金Archegos突現爆倉，被形容是自90年代後最嚴重金融慘案。其實基金瀕臨爆倉的消息一周前已不脛而走，至上周五高盛拋售總值逾百億美元股份，拖累多隻中概股暴跌。令人不解的是，高盛、摩根士丹利等美資行均指損失有限，惟野村及瑞信卻發盈利警告，摩通估計投行在今次事件損失高達100億美元。

據彭博報道，全球投行上周為避免Archegos爆倉而引致數以十億美元損失，匆忙間召開救亡會議，力主有序平倉的瑞信希望各大投行暫時休戰，但惜未能達成共識，結果由高盛向市場拋出大沽盤揭開跌市序幕，並惹來美國監管機構關注，美國證券交易委員會（SEC）及美國金融業監管局（FINRA）周一分別約見華爾街各大行高層了解事件，隨後市傳大摩、富國銀行等券商繼續拋售Archegos重倉股如ViacomCBS、百度美股、Farfetch、唯品會、愛奇藝及跟誰學，相關股份價格被沽至低處未算低。

至本周初，該批重倉股股價開始喘穩，周二早段由低位反彈3至10%。股份沽壓似乎消退，但事件餘波未了。兩家投行有可能因為在追加保證金一事處理失當而遭到監管機構問責，以及投資者就股價損失提出索償。

基金利用CFD槓桿持倉

由於瑞信、野村至今未有沽貨，野村坦言虧損或達到20億美元，外界估計瑞信損失30億至40億美元。有香港銀行家指不明為何野村沒設法解決，白白承受巨大損失。外電引述野村一名高層表示，野村的損失，是為了避免市場出現任何不必要的投機行為。瑞信、野村周一股價分別大跌13.8%及16.3%，相對高盛、大摩股價僅分別下跌0.5%及2.6%。

今次的爆倉風波，源於投行為賺取高佣金，故給予Archegos使用高風險的槓桿工具便利。彭博社引述消息指該基金所用槓桿大部份為掉期或所謂差價合約（CFD），市場人士估計基金資產表面為100億美元，實際持倉可能超過500億美元。另外，Bill早年因內幕交易被高盛列入黑名單，有消息指高盛及後垂涎Bill付出的高佣金而將他剔除黑名單外，但其後爆倉事件牽連甚廣，差點令高盛一身蟻。

三菱日聯金融亦損手

儘管百度、跟誰學等中概股股價靠穩，但同行的對沖基金仍然驚魂未定，四處打聽事件主角Archegos其他的持股，以求提前拋售避險。而SEC也召集了這些銀行舉行緊急會議，討論是甚麼促使Archegos被迫賣出超過200億美元的股票、事件對其運營的影響，潛在的信用風險和其他威脅。

最新彭博引述知情人士報道，三菱日聯金融集團因而損失3億美元，集團周二發表聲明，指正在評估歐洲附屬公司的損失，但強調不會對公司經營能力或財務穩健性產生實質影響。