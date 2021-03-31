中策集團（235）洽購東亞人壽落空，早前發公告指正與另一家於香港從事保險業務之公司商討可能收購其全部股權。《彭博》引述消息人士報道，中策所指正是2018年賣盤交易告吹的香港人壽。

報道指，中策正與一間投行合作，尋求收購香港人壽，惟暫時未有最終決定，而市場上亦有其他有興趣的買家。香港人壽股東包括華僑永亨銀行、招商永隆銀行、亞洲保險、創興銀行（1111） 及上海商業銀行。中策對於傳聞不予置評。

香港人壽早於2017年曾落實以71億元，售予中資買家首元國際，惟一年半後交易最終告吹，買家的7.1億元按金被沒收。《彭博》今年初報道，香港人壽計劃重啟出售計劃，交易作價約4億至5億美元（折合約31.2億至39億港元）。

而中策集團先前亦有份競購東亞人壽，但上周東亞（023）敲定最終以50.7億港元放售東亞人壽予友邦（1299）。

中策背後大股東為新世界發展 （017） 主席鄭家純，去年中策宣布正評估收購保險業務的可行性，隨後便向鄭家純發行新股，集資淨額2.035億元，一躍成為中策最大單一股東，持中策擴大後16.67%股權；第二大股東則是有「仙股大王」之稱的孫粗洪，持8.24%股權。

事實上，鄭氏父子均鍾情保險業，除了鄭家純入股中策擬收購本地保險公司，新世界系新創建（659）亦於2019年底成功以215億元收購富通保險，為集團首次沾手保險業務，其子鄭志剛其後加入新創建任執行董事，並擔任富通保險主席。

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