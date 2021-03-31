美聯工商舖（459）本周一公佈業績虧損約727.5萬元，比去年虧損約1,950.4萬元減少63%，說是受惠於政府「保就業」計劃。年年蝕錢仍然企喺市場，因為這好比是一部提款機。

幾年前美聯集團主席黃建業私人持有的北角渣華道33及35號服務式住宅於市場放售，當時很多本身是美聯的經紀都有份跑這件貨，但該時期舖王波叔買一幢觀塘4星酒店平均房價只是385萬元，而這家北角服務式住宅提供40間房就索價4億元，平均每間房1,000萬元，北角與觀塘不見得天與地的差別，結果冇人接貨。2017年1月黃建業就將這項物業一腳就踢落美聯工商舖，作價4億元。股價一度受到刺激，但其後持續下滑。

去年10月黃建業向美聯工商舖提出強制性現金要約收購，11月上旬就傳來政府有意撤銷工商舖辣招的消息，到11月底政府正式宣布工商舖撤辣。如果用今天對疫苗死亡個案的神邏輯，收購行動是10月份發生，利好工商舖的撤辣措施是11月份宣布，兩者又點會有關連喎！點都好，美聯工商舖的股價由10月底約0.1元，到2月份曾一度高見0.175元，升幅約75%。今日收市價0.145元，比起黃氏於去年10月提出每股要約價0.09587元，高出逾50%。根據港交所資料，黃建業持股已達51.54%，另外該股去年底資產淨值約10.88億元。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略