拜登除了推出1.9萬億美元的紓困措施之外，更打算推出一項4萬億美元的基建。不過，他也明白不可能靠印鈔票來搞基建。因此，他計劃加稅，向有錢人加稅，向賺大錢的企業加稅。計劃從加稅中增加庫房收入3萬億美元。也就是說，仍有1萬億美元的差距還得靠印鈔票來補充。4萬億美元基建是天文數字，當年中國的4萬億人民幣的基建，已經搞到中國出現嚴重的通脹。因此，拜登的基建項目一動工，美國必出現嚴重通脹。

不過，基建、加稅都不是今日說了、明日就可以推行的事，這應該是2022年的事。

一加稅，得益最大的是投資銀行，這些投行一定會想盡方法，協助他們的客戶避稅，也許是通過把富豪的身家注入非常多個信託基金或其他方法以避稅。而投資銀行就因此而收取巨額的服務費，也許現在是時候預先買入美國的投資銀行股。

港鐵（066）減價，但降低折扣率，是明減實加，這當然對港鐵股價有利。還有，特區政府想增加樓房供應，其中一個方法是多興建地鐵線，同時多興建新的地鐵站。地鐵站越多，港鐵可開發的土地就越多，對股價越有利。不久前公佈業績的港鐵，管理層也在業績會上同時公佈多項大型的新地鐵線的發展計劃。

港鐵如此，越秀地產（123）也如此，越秀地產是眾多內地房地產商中唯一一家與某個城市的地鐵規劃掛鈎、獨家開發該城市地鐵站上蓋，原因就是越秀地產與廣州地鐵的控股股東是同一個機構，那就是廣州市政府。

廣州市政府決定肥水不流別人田，由自己旗下的地產公司包辦利潤最高的地鐵站上蓋的土地開發權。

曾淵滄

財經評論員