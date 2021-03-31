胡潤研究院發佈《2021胡潤財富自由門檻》顯示，中國一線城市的入門級財富自由門檻高達1,900萬元人民幣（下同），中級6,500萬元，高級更要1.9億元。

報告顯示，內地一線城市入門級財富自由門檻是1,900萬元，包括要有一間約1,300呎的市區樓、2輛車、60萬元的家庭稅後年收入和800萬元的金融投資。而最高級的財富自由門檻是1.9億元，包括持有一套約4,300呎的市區樓、一套約3,200呎的郊區樓、4輛車、650萬元的家庭稅後年收入和6,500萬元的金融投資。

胡潤百富董事長胡潤表示，大陸的入門級財富自由門檻，相對於其他國家是比較高，因為置業需求大。例如印度年輕人置業需求較弱，孟買入門級財富自由門檻或只需900萬元，而上海則要1,900萬元。

胡潤指出，不少人會羨慕企業家的成功和社會地位、圈子和自由，故都想創造財富，做自己喜歡的工作，不為五斗米折腰，期望報告能激勵更多人去實現自己的夢想，「從財富這個角度，一個人最幸福的時候是認為自己早晚有機會實現財富自由，而尚未實現的時候。」

另外，根據今年2月發佈的《2020胡潤財富報告》，在內地、香港、澳門及台灣，擁有600萬元資產的富裕家庭首次突破500萬戶，千萬資產的高淨值家庭有202萬戶，3,000萬美金的國際超高淨值家庭則有8.6萬戶。

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