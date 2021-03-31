中國黃金

中國黃金（2099）公佈截至去年底止全年業績，期內銷售收入增31.41%至8.64億美元，虧轉盈賺1.13億美元，派特別息每股0.12美元。公司指營運未有因疫情的受到重大影響，公司兩個礦區均能於沒有出現中斷營運的情況。

五菱汽車

「地攤經濟概念股」五菱汽車（305）公佈截至去年底止全年業績，期內收入增8%至153.82億元人民幣，虧蝕減86.9%至2,186萬人民幣，末期息派0.3港仙。

公司稱去年第一季度停工停運尤其嚴重，但中國經濟形勢大體恢復，及發動機及相關部件分部以及汽車零部件及其他工業服務分部之銷量於下半年大幅增長，為本集團全年業績帶來大幅逆轉。此外，為開展新能源汽車業務，已與技術夥伴成立合資公司，從事開發及生產電動車控制系統及相關零件，產品樣本交予若干潛在客戶目， 計劃於不久將來為主要客戶量產電動汽車控制系統及相關零件。

呷哺呷哺

呷哺呷哺（520）公佈截至去年底止業績，盈利為183.7萬元人民幣（下同），按年大跌99.4%；每股盈利0.17分，派末期息每股2.8分。經調整純利則為1.3億元，按年跌67.1%。

期內收入54.5億元，按年減少9.5%，主要受疫情拖累。呷哺呷哺餐廳收入佔集團總收入64.2%，去年一線城市同店銷售額12.56億元，按年跌28.2%；二線城市同店銷售額9.08億元，跌21.5%；三線城市及以下同店銷售額4.94億元，跌15.9%，合計同店銷售跌23.9%。

另外，湊湊整體同店銷售按年跌9.5%，其中一線城市跌15.7%、二線城市跌1.2%，中國大陸以外跌14.4%至300萬元。

呷哺呷哺去年共新開129間餐廳，包括91間呷哺呷哺餐廳及38間湊湊餐廳，但同時關閉52間呷哺呷哺餐廳；至去年底，內地合計1,061間呷哺呷哺餐廳，並在內地及香港擁有140間湊湊餐廳。其中，呷哺呷哺收入34.64億元，經營利潤2.4億元；湊湊收入16.87億元，經營利潤2.26億元。

該企指，呷哺呷哺門店大部份集中於北方地區，導致營運佈局失衡，今年將集中開發華東及華南市場，亦是未來三年擴張重點地區。

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