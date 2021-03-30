【本報訊】儘管疫情為經濟帶來不穩定因素，本港樓市未見受太大影響，市場交投持續暢旺，帶挈地產代理行逆市發大財；其中美聯集團（1200）去年全年營業額達49.82億元，按年升2%，並轉虧為盈賺1.32億元。

美聯集團主席黃建業指出，近月股市波動，套股換樓個案增加，受惠熱錢加快流入物業市場，加上「新香港人」開始入市，樓價已重拾升軌；今年首季住宅物業成交旺勢持續，並由「早春」進化成「大陽春」。據該行數據推算，今年首季一手成交旺可達3,900伙，較去年同期升逾六成；而二手買賣則高見1.47萬宗，按年升逾七成。

稱「新香港人」購買力強

黃建業續指，「新香港人」為市場帶來龐大購買力，其中有更多資金於「通關」前偷步入市；其中新盤市場方面，以內地拼音姓名的登記買家註冊量，由去年第二季的8.7%，連升三季至今年首兩個月的10.5%。至於二手市場，內地買家佔相關買賣註冊量比率，同樣連升三個季度，由去年第二季的5.1%，升至今年首兩個月約6.8%。

對於後市，黃建業認為，基於疫情發展未明，加上本港經濟未完全復蘇及失業率處於高位等利淡因素，如年內未能成功「通關」，樓價升幅將限於單位數之內，料全年樓價升約8%；若「通關」成功則可進一步刺激交投，樓價升幅可達10%或以上。

適逢更多中資進駐本港紥根，連帶相關企業管理層及高級管理人員均在港置業，並以超級豪宅為首選，故黃建業更看好豪宅物業價格走勢，預料升幅將跑贏大市，而市場未來或推出面積逾萬方呎的「超級大宅」等新類型豪宅。