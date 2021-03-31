保監局宣佈，根據原訂時間表，保費徵費率將於明日（4月1日）開始，由每保單年度保費的0.085%，進一步調整至0.1%。人壽保險保單的徵費上限為100元，一般保險保單則為5,000元。假設一份人壽保單年供保費為2萬元，徵費率0.1%，即需要本年度需要繳付20元保險徵費。

保費徵費適用於所有新造或現行的人壽保險及一般保險（例如旅遊保險、汽車保險、財產保險及家居保險等）保單；投保人在繳付保費時，須同時繳付保費徵費。保監局會透過保險公司向投保人收取徵費。

根據《保險業條例》，保監局可向保單持有人按保費收取徵費、向保險公司收取授權費或年費，以及向特定服務的使用者收取費用，以應付運作所需。為減低對投保人的影響，保費徵費率以循序漸進方式，由2018年起逐步調整至最終0.1%的目標水平，並設有徵費上限。

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