【本報訊】本周多個新盤有新進展，新地（016）沙田瓏珀山已取得預售樓花批文7個月，終於出台推盤，昨上載樓書，一期提供196伙，屬三、四房大單位，最細單位面積920方呎，最大連天台「樓王」面積2,152方呎。發展商指，項目將於復活節檔期後推出銷售安排，或有機會以招標推出。

新地副董事總經理雷霆表示，瓏珀山將於復活節後上銷售安排，屆時見面交代項目推盤細節。值得留意，根據2019年地建會就新盤招標作指引，規定實用面積753方呎或以上的三房分層戶可以招標，而瓏珀山單位以920方呎入場，很有可能以招標推出。

樓書顯示，瓏珀山一期位於沙田多石街33號，設有196伙，建有3座樓高27層的住宅大廈。地盤呈弧形，依山而建。位於地盤中央的Crown Tower屬一梯兩伙設計，設有兩部升降機，即可以做到「一戶一𨋢」。而另外兩座的標準戶則分別一梯3伙及一梯5伙設計。

最細單位面積920呎

最細單位是Queen Tower 2座6樓D室，實用面積920方呎，三房套房連工人套房間隔。而項目樓王位於Queen Tower 27樓A室，共有四房，其中包括兩套房，內附樓梯前往面積1,563方呎天台。項目設有215個住宅車位，比住宅單位196伙還多。項目預計關鍵日期是2022年5月底，樓花期長一年多。

帝國集團及香港小輪（050）合作發展，恒地（012）負責銷售的屯門帝御．星濤周日突然加推30伙，落實周四發售90伙，以及兩伙招標。恒地營業（一）部總經理林達民指，項目至今累售1,471伙，套現約70億元。同系元朗唐人新村尚悅．天城洋房累售7伙，套現1.77億元。至於集團啟德項目，林達民預料最快第二季推出沐泰街7號，即項目第一、二期，而沐泰街8號則預計最快年底推出。

利奧坊．凱岸特色戶招標

至於恒地（二）部負責的大角嘴利奧坊．凱岸屬利奧坊系列的首個項目，現已屆現樓，發展商最新推出銷售安排，4月12日起推出8伙頂層連天台特色戶招標。

發展商指，該8伙頂層連天台單位全屬三房間隔，部份單位連儲物室，間隔方正實用，景觀方面，部份單位可享海景。單位實用508至632方呎，分別附連天台61至316方呎，另設34至158方呎平台。招標期由4月12日至5月14日。發展商補充，利奧坊．凱岸至今累售419伙，估全盤514伙近82%，套現近28億元。