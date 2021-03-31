大型新盤推售前夕，市場成交以貨尾為主，其中永義集團旗下九龍塘延文禮士道項目雋睿，自去年中起推盤，最新售出一伙連花園特色戶，造價6,500萬元，呎價近4.4萬元，創項目新高。

一手成交紀錄冊顯示，雋睿1座地下A室，實用面積1,481方呎，連花園面積987方呎，今日以6,500萬元售出，呎價43,889元。新買家採用90天即供付款。

另外，信置（083）西貢133 Portofino，今日售出2座5樓B室，單位實用面積1,076方呎，屬三房雙套房間隔，連1個車位，成交價2,780萬元，呎價25,836元。

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