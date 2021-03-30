【本報訊】經過多番「彈出彈入」，小米（1810）終在昨日收市後發公告，計劃成立一間全資子公司，負責智能電動汽車業務；首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額達100億美元（約780億港元）。主席雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官，親自領軍。

雷軍：人生最後重大創業

雷軍於昨日晚上舉行的春季新品發佈會稱，「小米汽車是我人生之中最後一次重大的創業項目」，他願意押上人生全部的聲譽，親自帶隊，為小米汽車而戰。

他表示，非常清楚汽車行業風險，預計三至五年才見效；又指小米截至去年底有1,080億元現金，而且公司有1萬多人的研發團隊、全球前三的手機業務、全球最好的智能生態，「公司虧得起，這些都是小米造車的重要支撐」，昨晚小米亦介紹自家研發的晶片「澎湃C1」。

小米表示，希望用高品質的智能電動汽車，讓全球用戶享受無所不在的智能生活。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑以中性看待小米造車，雖然新能源汽車是「黃金賽道」，亦是國策支持產業，但相對競爭大，小米未來未必能搶佔市場份額。加上近日債息上升，影響科技股估值、黨媒新華社又點名批評恒大汽車（708），建議投資者不應單從市場消息入市。小米昨收升2.2%至25.6元。

小米去年曾以先舊後新方式配售10億新股，集資最多約245億元；並發行總值66.7億元的7年期零息可換股債券（CB），加上配股共集資最多311億元，所得擬作拓展業務之用。