路透引述兩名消息人士指，中國研究成立新的交易所，目標是在香港及美國上市的中國大型企業，甚至吸引蘋果（APPLE）、特斯拉（TESLA）等國際企業分拆其中國業務在該新交易所上市，以加強中國在岸金融中心地位。消息一出，港交所（388）於下午約3點25分升轉跌，急挫近1.9%，收市報457.4元，跌1.34%。

該報道指，因應美國證監會（SEC）通過修正案，如外國公司不遵守美國審計標準，將被要求從美國交易所退市，中國國務院已指示最高級別的監管機構領導研究該新計劃，其中一個方案是升級現有的上市平台，例如北京一小型交易所。消息指，北京市政府多年來向中央遊說，希望能升級當地的交易所，成立「新三板」以吸引在美國上市的中國企業回流上市。據悉，監管機構及少數政府部門已就上述建議研究約6個月，接納該意見的機會是50/50。

事實上，中美近年交惡，大批中概股自2019年12月已陸續回流香港第二上市，包括阿里巴巴（9988）、京東（9618）、百度（9888）等，為香港在短短16個月內，帶來超過360億美元（約2,808億港元）的集資額，而且市傳攜程、騰訊音樂等亦計劃短期內回港上市。

消息指，該計劃目前仍在初步階段，時間表及交易所的地點未有決定。中證監未有就消息向《路透》作回應。

立信德豪會計師事務董事林鴻恩表示，假設內地的上市條例與香港相約，但以人民幣作交易單位，對於內地有業務的國際企業而言，有極大的吸引力。他指，由於內地資金若以到香港等離岸市場投資，需要進行審批及有額度限制，加上匯兌風險減少，因此，同一隻股份，於內地上市獲得的投資金額會大得多。對企業而言，在內地上市集資所得的人民幣，能直接用於當地的營運，省卻資金進出內地的審批時間，及減少匯兌風險。

他坦言，若新交易所成事，對港交所難免有攤薄效應，但認為本港仍為開放型市場，而且資金自由進出等優勢，難以被取代。

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