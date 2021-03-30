傳統娛樂事業，以音樂界為例，用賣碟作為主要收入的商業模式早已經在互聯網時代下難以持續。區塊鏈時代，自然有區塊鏈時代的做法。

NFT記錄是寫在區塊鏈，多媒體檔案儲存在同樣是不可篡改的IPFS上。如果說鑽石是永恒的象徵，那麼NFT就是這個象徵的數碼版本，也可以說是一種電子版的浪漫。

過去就有很多人嘗試在情人節時把山盟海誓都寫在區塊鏈上，那些情話孰真孰假雖然無人知曉，但不失為一個表達情意的方法。使用新的技術傳播作品信息，不單間接令創作人和支持者都導入加密貨幣世界，學習多一門技能，如果加密貨幣因量化寬鬆等政策持續牛市，甚至能藉着參與這個歷史性的範式轉移而獲利。

剛過去的星期日晚上，音樂人陳奐仁也參與了NFT行列，創作了《Nobody gets me》——一段7秒長的影片。

這個NFT只有一件，在opensea平台以拍賣形式發售，拍賣為期一周，成功購入的fans還可以獨佔非常吸引的unlockable content：原創歌曲《Nobody gets me》 的24bit/192khz WAV 音頻和與陳奐仁zoom 對話1小時！電子檔案本身不怎麼特別，但zoom對話就比以往的產品就很有吸引力了。

NFT表面上是數碼產品，實際上並不單如此，能賣的還可以是作品命名權、與創作人見面的機會、協助決定下個作品的路向、下個巡迴演唱會的目的地等。只要創作人有創意，支持者必定會願意傾囊支持。

最近我陸陸續續收到演藝界、藝術界的朋友聯絡，大多對NFT非常有興趣，似乎這一次NFT浪潮將會變得波瀾壯闊呢。

李思聰

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人

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