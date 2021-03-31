60年前起，香港每10年進行一次人口普查。今年統計署已招聘了13,000名外勤人員於6月23日開展最新一次的全港調查。

10年前的普查結果分為335個分題，數據詳盡。不過，調查不涉及被訪者的未來意向。現時人心思變，影響特區未來規劃的最大變數是移民潮。今次普查支出預計2億元，如果當局不趁機會掌握外移人口的具體數據，將會是極大的缺失和浪費。

《明報》周一報導，中小名校下學期湧現退學期。記者向教育局索取數字，所得的回覆是「學生離校個案涉不同因素，部分學生亦會於稍後重返校園，因此未能提供學生退學人數資料。」

離校原因當然因人而異，但絕不等於不能提供。至於今年未有完整再次入學的統計，則大可公開以往的數字作參考。教局不合作的原因不外乎是政治考量，恐怕真相令當權者尷尬。《公開資料守則》列明部門可以在16種情況下拒絕披露資料，教局的推托搪塞並不符合該等準則。如果報社向申訴專員投訴，得直機會甚高，屆時官員只會更加難堪。

綜合近期的民調，約七分一家庭計劃移民。其他一連串數字亦已寫在牆上：

- 去年第3季因永久離港而申索強積金，有8,100宗；涉及金額17.04億元，較去年次季大增72.12%。

- 青年協會發現近四分一年輕受訪者打算未來5年內，到香港以外就業。

- 倫敦估計未來5年內，有32萬港人以5＋1計劃進入英國。

- 教聯會表示9成幼稚園本學年面對學生流失的情況，申請報讀下學年K1的人數下跌。

鴕鳥官員可以連屁股也埋在沙裡，但結果只會令政策更加離地。

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