全國政協副主席、前特首梁振英周二（30日）接受《 彭博》訪問時指，新選舉制度將有助政府解決民生問題，包括房屋短缺問題，他強調這正正是「香港許多社會和經濟問題的根源」，因此「我們需要為住屋創造更多的土地。」

據報道形容，梁振英暗示中央希望香港政府在平息抗議活動和壓制反對派議員後，集中精力去解決這個由97前困擾至今的問題。

梁振英表示，政府官員可能將聚焦提供更多全屋單位，「看看現在是誰在買樓的統計數據，你會發現，需求端所受控制很厲害」，並稱「我們不能讓每個人都高興。」

對於新選舉制度引起爭議，包括增加立法會議席的同時，大增選委會界別議席；多個功能界別「開倒車」回復團體票；選委會踢走區議員選委，加入撲滅罪行委員會、防火委員會等，又讓中共組織成員加入；參選立法會須取得選委會五組界別提名，以及設下安全關卡，參選人要先經多重審查才獲確認參選資格。

梁振英稱支持有關議席改革，認為可加快政府落實政策，「希望我們立法會能減少、甚至再沒有阻撓通過議案的情況出現，這種事確實阻礙了包括我那屆在內的各屆政府創造更多土地的努力。」

政務司司長張建宗早前接受《金融時報》訪問時稱，中央指示香港政府要着眼基層利益，解決房屋土地、貧富懸殊的問題；張又指香港仍是「稅務天堂」，撤資離港的公司會後悔，而香港在與大灣區融合的幫助下，將能擺脫經濟困境。

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