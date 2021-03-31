二手樓買賣暢旺，港島東規模龐大的私人屋苑鰂魚涌康怡花園，最新錄一宗頂層複式戶，成交價1,720萬元。

美聯物業蔡玉峰表示，康怡花園F座頂層複式戶，實用面積約為994方呎，建築面積約1,237方呎，原業主叫價約1,800萬元，由於同類複式戶放盤少，買賣雙方議價後，最終以1,720萬元成交，實用呎價約為17,304元。買家為同區客，心儀該屋苑複式，遂購入作換樓自用。

原業主於1995年10月份以約690萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約1,030萬元，升值約1.4倍。康怡花園全數16座住宅依山而建，其中A至H座所處地勢最高，簡稱「上康」。整屋苑6,648伙單位，只有「上康」設有複式戶，位於各座頂層，複式戶共128伙，放盤向來稀疏。

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