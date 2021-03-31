本月多宗大額豪宅成交，帶動二手豪宅買賣轉旺。薄扶林貝沙灣一幢5期洋房，亦獲買家豪擲2.4億元買入，呎價達6.4萬元。

前臨海景的貝沙灣5期，實用面積3,750方呎號屋，業主一年前放盤，最早期開價2.56億元，其後逐步調整叫價，最終落實以2.4億元沽出，實用呎價6.4萬元。5期對上一洋房成交，追溯至2017年毗鄰雙號屋，成交價2.05億元，而5期單號洋房，曾錄呎價高達8.5萬元紀錄新高。是次沽出洋房，全屋配有古典裝修，高樓底洋房配上巨型水晶燈，極具氣派。

貝沙灣分6期發展，共逾2,800多伙，其中第5期設有29幢洋房，不乏名人業主。如成立天下一電影製作公司的男藝人古天樂，2009年便以1.26億元購入雙號屋，樓高三層約4,200方呎；影帝級人馬周潤發，並於2010年以約2.3億元購入貝沙灣5期雙號獨立屋；由於項目大部分單位向海，位置具一定私隱度，不乏明星富豪購入自住或租住。

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