金管局統計數字顯示，2月份存款總額按月下跌7%，主要由於新股認購活動完結及發行人退回認購資金。當中港元存款及外幣存款分別下跌11.8%及1.3%，即港元存款按月減10,216億元。

人民幣存款則下跌4.6%，於2月底為7,610億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為4,411億元人民幣，較1月份5,813億元人民幣跌24%。

撇除新股認購貸款所產生的存款，2月份認可機構的存款總額及港元存款分別按月下跌2.0%及2.7%，主要由於企業客戶以存款償還數筆大額貸款。當局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等。

貸款方面，2月份貸款與墊款總額按月跌7.7%，撇除新股認購貸款則按月下跌0.9%，同樣是由於企業客戶償還數筆大額貸款。其中在香港使用的貸款按月跌10.7%，而香港境外使用的貸款則上升0.6%。由於港元存款跌幅較港元貸款小，港元貸存比率由1月底的83.9%跌至2月底的82.8%。

今年首兩個月年率化貸款增長19%，但若單計2月份則大跌92.7%，主要與大型新股認購活動相關。若撇除新股活動，2月份年率化貸款跌10.3%，首兩個月年率化貸款增長10.1%

2月份港元貨幣供應量M2及M3皆按月跌10.9%，與去年同期比較則分別上升10.4%及10.3%。2月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1微升0.2%，與去年同期比較則上升29.6%，部分反映投資相關活動。

貨幣供應量總額M2及M3於2月份皆下跌6.5%，與去年同期比較則上升7.6%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，2月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌2.4%；貨幣供應量總額M2及M3於2月皆下跌1.8%。今年首兩個月，若撇除新股認購貸款所產生的存款，港元貨幣供應量M2及M3皆上升2.5%，貨幣供應量總額M2及M3分別上升1.0%及0.9%。

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