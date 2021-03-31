全球第二大的快速時裝品牌H&M公佈，截至今年2月28止，首季稅前轉虧13.9億瑞典克朗（約1.6億美元），去年同期盈利為25億瑞典克朗。市場原預計錄得14.1億瑞典克朗虧損。首季淨虧損為10.7億瑞典克朗，每股虧損0.65瑞典克朗。預計將在秋季派發股息。

雖然最近捲入新疆棉花風波，被內地人群起抵制，但H&M公佈，以當地貨幣計算，本月截至28日的銷售額按年增加55%。目前約有1,500家分店暫時關閉。

H&M同日發出另一份公告指，中國對其是一個非常重要的市場。公司對中國的長期承諾依然堅定，致力於重新獲得中國客戶、同事、合作夥伴的信心，但內容未有提及新疆。

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