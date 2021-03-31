近年不少港人北上大灣區置業，不過去年疫情嚴峻，關口來往困難，雖然港人大灣區置業一手成交量都超過1.6萬宗，但按年都下跌近五成。由於港人北上置業增加，中原按揭與中原旗下房友圈達成合作，推出內房港幣低息按揭優惠。

中原集團主席施永青指，集團旗下華東、華北、華南等各個地區都有業務，其中以大灣區業務最好，「一個頂晒其他區」，所以大灣區肯定值得投資。施永青又指看好下半年樓市走勢，料全年回升15%。

就近期人大落實修訂選舉制度，施永青指「啲人話一國兩制已死，可以死咁多次即係其實未死。我覺得一國兩制而家都係存在嘅，只係唔係同佢哋想見到嘅款唔同」施永青解釋目前香港仍然為資本主義制度，私有產權仍然受保護，法律制度仍然為普通法。施永青指：「香港人仍然有相對大嘅人身自由，比大陸人仍然更有自由，想移民嘅仍然可以移民，中原仍然有移民部。」施永青又指香港仍然後外籍法官，不過認為未來外籍法官「判民事都冇所謂嘅，冇影響，但係牽涉政治嘅可能會搵第二啲人判」。

中原2020年10月成立房友圈，代理大灣區逾1,600個一手項目。是次主要與中原按揭、英士律師行、CK創大地產及提多商業聯盟等合作，吸引港人至大灣區置業，並可以透過中原按揭貸款。中原按揭提供按息P減2厘，按揭成數最高7成，最高按揭年期長達30年。

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