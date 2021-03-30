【本報訊】中國科網巨擘阿里巴巴（9988）集團前主席馬雲，2015年斥15億元天價購入山頂白加道22號，大宅2019年8月動工重建，擬建成一座4層高住宅，總樓面面積達12,680方呎。當時馬雲聘保華建業任承建商，保華再外判永強建築進行分包工程，大宅已接近完工階段。

分判商永強建築入稟

不過，今年2月，爆出承建商拖欠工程費用的醜聞，工人更一度在大宅前抗議。至近日，分判商永強建築就拖欠工程費用正式入稟控告保華建業，追討達3,788萬元欠款。

馬雲香港山頂白加道22號的過萬呎大宅，今年2月傳出拖欠工資的醜聞，分判商永強建築正式入稟追討3,788萬元欠款。根據細節，保華2018年獲委任為白加道22號承建商，以興建一座4層高住宅。保華請永強建築任分包建築商，並簽下分包合同，合同提及大宅總工程金額達1.09億元。

去年6月原告永強提交臨時付款申請追討1,516萬元的工程欠款。而保華提供分包合同，指出欠款只有370萬元，並已支付。永強方面反駁，由於項目三度延期，導致原告的各項損失，現正式向法庭入稟向保華索償3,788萬元。

翻查資料，山頂白加道22號前身為比利時領事官邸，2002年由電訊盈科前副主席袁天凡夫婦及恒生銀行前高層李慧敏以1.6億元購入，並以離岸公司身份持有，有指其後以賣殼方式售予馬雲，洽購價逾15億元，貴絕全港。