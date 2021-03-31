中國恒大（3333）公佈全年業績，去年少賺54.3%至80.76億元（人民幣，下同），核心業務利潤為301.3億元；每股基本盈利61.3分，派末期息0.152元。

期內營業額5,070.5億元，按年增長6.2%，其中物業發展收入升6.5%至4,945.5億元，物業管理收入增近五成至65.6億元，投資物業收入跌6.5%至12.8億元，增長主要因期內交樓面積按年增加11.6%。

毛利跌7.8%至1,226.1億元，毛利率為24.2%，集團解釋，毛利減少主要因受肺炎疫情影響，集團進行全國促銷活動，實施銷售價格優惠，導致銷售均價下降。期內合約銷售額增20.3%至7,232.5億元，合約銷售面積增38.3%至8,085.6萬平方米。

內地為收緊融資設定「三條紅線」，恒大表示，料今年6月底可把淨負債率降到100%以下；今年12月底現金短債比可達到1以上；而於明年12月底可把資産負債率降至70%以下，完成三項目標。

另外，恒大計劃2021年有息負債再下降1,500億元，首三個月已降425億元，而可售住宅土儲總規模料於未來兩年每年降1,500萬平方米，控制於2億平方米左右。

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