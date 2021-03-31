新地（016） 沙田多石街瓏珀山一期昨日上樓書， 項目提供196伙，最細單位由920方呎起步，將於復活節假期後開放示範單位，或下周開價及推出銷售安排，四月開售。

新地代理總經理胡致遠指出，瓏珀山昨日上載售樓說明書，項目提供196個單位，分設於三座住宅大廈，每座大廈19層高，單位實用面積介乎920至2152方呎。基座停車場一共有五層，提供215個車位，與單位數目做到超過一比一的比例。

瓏珀山位於沙田多石街，地勢高聳，地盤設於山腰斜坡，胡致遠表示，項目住客將需要分擔斜坡維修保養費用，至於管理費則尚未有定案。

胡指，項目將於復活節假期後開放示範單位予準買家參觀，有機會下周開價以及上載銷售安排，不排除推出單位招標。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略