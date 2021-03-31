美國大部份成人將可接種新冠疫苗，加上華府振興方案大綱出台在即，都利好美元延續近期強勢，並創近半年高位。其中，對息差因素尤其敏感的日圓沽壓最重，跌至一年低位。

美匯指數今日高位曾報93.43，較上周三收市的92.52升90點子，為去年11月3日以來高位。過去一周，七大主流貨幣全部報跌，當中以日圓跌1.1%最傷，歐元跌0.7%次之，受惠油價高企的加元最硬淨。

美國總統拜登推動下，未來三周內當地90%成人將合資格接種新冠肺炎疫苗，令當地有望成為緊隨英國後，在應對疫苗上走在同儕之先的另一個發達國家。此外，拜登將於今日發佈基建計劃的大網，而且在民主黨也應會推動白宮推出更多的振興經濟舉措，上述利好消息都強化市場炒作美國加快復蘇，成為美元受追捧的催化劑。

非美貨幣當中，正如本欄上周所估計，在美元強勢下，英鎊短線前景較歐元硬淨，歐元今日曾跌至1.1704美元，較上周三收市的1.1813美元多跌逾100點子，續創五個月新低；而英鎊今日曾低見1.3717美元，較上周三收市的1.3686美元，倒升34點子，分野在於雙方在注射疫苗進度的快慢。

其他貨幣當中，近日最失色的顯然是日圓，關鍵在於息差因素。事實上，美國10年期國債孳息今日曾升至1.776厘，創下一年新高，加劇圓沽壓，兌美元曾跌至110.97，創一年新低。

後市方面，美國周二揭盅的消費信心升疫情爆發後高位，餘下的本周焦點非就業報告莫屬，估計表現應該對辦，除非數據出奇地差，否則美元理應維持強勢，美元兌日圓突破111算後，下個大阻力位在112.22日圓，即去年2月高位。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略