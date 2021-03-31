近月全球股市一同調整，原因之一是市場憂慮通脹重臨，刺激美國債息抽升。隨着疫苗面世，歐美等成熟市場可望同步復蘇，再加上政府近年大增開支來刺激經濟，貨幣政策又保持寬鬆，大家都擔心通脹會否重來，刺激近來美國10年期國債債息反彈至1.7%的疫情前高位。同一時間，環球商品價格又普遍上升，除了反映短期需求回升之外，供應方面也持續有短缺情況，不論是中美的生產者物價指數（PPI）數據均按年上揚，反映成本回升。

近年全球一直處於低息及低增長環境，一眾增長較高的新經濟股，因而獲得市場的青睞，表現相當亮麗。如今通脹及債息上揚，新經濟股自然出現調整；相反，落後多年的價值股終於後來趕上。再者，近來中美之間的角力又再加劇，也造成了市場的波動。而在估值方面，無可否認，數年來增長股累積了龐大升幅。

大市調整仍算健康

目前為止，筆者認為大市調整仍算健康，去年中港股市表現良好，但若以5年甚至10年來看，中港股市相對美股仍然是大落後，估值只是在去年的低位回升，去年大市回報不錯，市場趁機減持，令估值重回較為合理的水平，實在不出奇。

以歷史數據來看，目前中港股市的估值只是稍高於平均水平，更重要的是，無論是中國或香港股市都出現了結構上的大轉變。不論是MSCI擴大A股的權重，或中資ADR回流香港上市，理論上均會帶動估值上揚。

其次，相對房地產而言，股票在中港投資者整體家庭財富的佔比並不大，隨着A股日益對外開放，內地投資者可望會增加股票的比重，相信也會對估值帶來支持。

而從經濟角度而言，通脹的動力很大部份來自於政府的刺激政策，如果經濟逐步重回正軌，政府就不一定會大灑金錢，貨幣政策也有可能由極度寬鬆變為稍稍中性。執筆之時已是3月底，筆者相信在未來一季，人們仍會持續擔心通脹及債息的問題，但往後一點，當市場慢慢消化了這些消息，並開始展望2022年的情況時，到時需求會否持續強勁？投資者是否仍擔心通脹？這仍是一大疑問。

最後，筆者一直深信投資於中港市場，致勝的關鍵仍然是揀股。雖然今年市場或會繼續波幅，而且股市整體回報未必及得上去年般亮麗，但個別股份仍然有良好表現，在未來一兩年有望取得不俗的收入及盈利增長，為做足功課的投資者帶來入市機會。

安聯投資高級基金經理鍾秀霞

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