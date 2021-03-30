【本報訊】港股在期指結算日造好，三日累升677點或2.4%，但仍受制10天線（昨處28588點）。恒指昨高開214點後，跟隨A股越升越有，一度重上10天線，高見28694點，惟美國10年期債息回彈致升幅收窄，最終收報28577點，升239點或0.8%；H指升77點或0.7%至11020點；主板成交1,692億元。北水淨流入急增2.6倍，見32.57億元。全日沽空金額約251.48億元，沽空比率為14.86%。

由女股神Cathie Wood主理、針對太空開發創新技術的ARKX上市，持股名單「ATMJ」均上榜。美團（3690）昨反彈4.7%，獲北水追捧2.86億元；阿里巴巴（9988）及京東（9618）分別揚2.5%及1.8%；穩坐北水吸資王、錄14.62億元淨入的騰訊（700）股價則微跌0.4%。恒生科指昨收升199點或2.5%，收8180點。

百融雲創暗盤潛水

今日有3隻新股掛牌，其中超購149倍的人工智能技術平台百融雲創（6608），在輝立暗盤挫8%至29.25元；一手賬面蝕1,275元。盈滙企業（2195）同樣潛水，輝立暗盤收插三成至0.395元，一手蝕825元。至於美佳音 （6939）則報喜，在輝立收升4%至1.31元，一手賺100元。

獲騰訊加持的聯易融科技（9959）孖展截飛，錄416億元孖展額，超購50倍；其中華泰佔77億元、輝立佔69億元。