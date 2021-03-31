藥明生物（2269）日前佈公布截至去年12月底止全年業績，營業額56.12億元人民幣（下同），按年升40.9%。純利16.89億元，按年升66.6%；每股盈利0.43元，不派息。期內集團綜合項目數增長33.6%至334個，臨床前項目數增長39.7%至169個，早期（第I及II期）臨床開發項目增20.5%至135個，後期（第III期）臨床開發項目數增75%至28個。期內集團36個項目已由臨床前開發階段進入早期臨床開發階段。

較早前集團公佈為滿足業務快速增長需求，繼續積極進行收購，包括收購輝瑞中國生物藥原液及製劑生產基地；以及收購合同定製研發生產企業（CDMO）蘇橋生物超過90%的股份，兩項交易均於今年上半年內完成。

藥明生物與輝瑞中國於杭洲生產基地，有助迅速提升藥明生物原液及製劑產能，滿足激增生產服務需求。呢次藥明生物收購嘅生產基地面積達5萬平方米，喺2018年投入GMP生產，包括一條原液生產線及兩條製劑生產線。完成呢項收購有助繼續擴大藥明生物全球生產版圖，而藥明生物臨床後期及商業化生產項目亦有強勁增長。目前喺全球範圍內嘅生物藥原液產能，特別是製劑產能面臨短缺，藥明今次收購將有助提升公司嘅原液及製劑產能，令該公司能夠開發及生產高質素嘅生物藥。

至於蘇橋生物主要提供細胞株開發、工藝開發以及臨床GMP生產等服務，擁有超過250名員工，收購完成後，藥明生物將新增生物藥原液二十一廠（MFG21，總計7,000升）和製劑十一廠（DP11，液體和凍乾）。公司並與康橋資本建立戰略合作，未來將賦能康橋資本被投企業發現、開發及生產生物藥。

公司並未有交代交易會否以內部資金全數完成收購，但估計藥明生物將繼續沿去年路徑，一邊以高價配股集資，一邊透過併購以擴大業務基礎及擴大全球生產版圖。基於股價已較高位回落超過3成後靠穩，有望於整固後重拾升軌。其股價喺2月中高位120元水平回落，至本月9日低位77.7元後反彈，並於90元水平進行整固，雖然近日港股表仍反覆，但藥明生物價喺90元之下見買盤湧入，並作出強勁反彈重返10日及20日線之上，並重越100日線94.65元，升越此關可望挑戰50日線，即105元，現價買入博先重返50日線，跌穿90元止蝕，中線目標120元。

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