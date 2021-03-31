乘近期樓市氣氛熾熱，中電(002)出售旗下九龍城職員宿舍舊樓物業。位於九龍城龍崗道的舊樓，本月29日以3,950萬元全幢連地下商舖易手。

按一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，龍崗道34號全幢以3,950萬元易手，有關交易於3月29日簽定買賣合約，買家在簽定臨時買賣合約時，支付賣家50萬元作臨時定金及部份成交款項（俗稱細定）。據悉，物業前身為中電職員宿舍，全幢物業包括地下商舖，以及1至5樓5個住宅單位。

鄰近九龍城廣場的龍崗道34號，地盤面積佔約1,100方呎，地積比率若9倍重建，可建樓面近1萬方呎，樓面地價每方呎約3,989元。

不過由於九龍城一帶舊樓地盤不少有高度限制，若果要重建同樣要補地價，而地盤兩旁分別是教會大樓及垃圾站，要擴大地盤重建亦有難度。

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