美國10年期債息在本周二曾升至1.776厘，創下超過一年新高，最終引致美元指數升穿93阻力位。美元轉強，通常不利股市表現，但美國納指仍能站於13,000點樓上，反映市場已逐漸適應美息正常化步伐。對股市來說，這絕對是好兆頭，因為美息上升是由於預期美國經濟將在兩、三季內強勁復蘇，這會為環球經濟重啟動力帶來重要的支持。

公司業績期已差不多完結，不少受惠於經濟復蘇的股票板塊在上年第4季交出亮麗的業績，例如中遠控股（1919），這隻航運股上年全年賺約99億元人民幣，按年增長47%。誠然，在大部份國家於上年下半年開始放寬關口時，中遠的貨運量也逐漸回升，以其上年第4季純利佔上年全年盈利超過6成來看，今年的盈利前景肯定更優秀，因此，中遠的股價能夠在公佈業績後升了6%，絕對是合理的。現時中遠歷史市盈率只有15.4倍，即使現價10元買入，也有很好的值博率，因為未來幾季的環球經濟復蘇，肯定會為其股價帶來支持。

4月的買股策略都以追入業績好的股票為主，中遠便是一個好選擇。然而，大家要留意，蝕錢的股票不一定是衰股，原因是很多公司需要時間來發展才會進入收成期。以信達生物（1801）為例，這股去年全年虧損9.98億元，但相對2018年和2019年分別虧損57.71億元和17.2億元，顯示信達的業務有持續的改善。從來買股買前景，信達這隻生物科技醫藥股，是絕對是有錢途的。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略